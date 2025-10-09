L’identità digitale può frenare l’odio social
ITALIA. Dice la Lega, in un disegno di legge, che bisognerebbe vietare i social ai minori di 14 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: identit - digitale
Identità digitale: SPID per altri cinque anni e con nuove funzionalità • Per altri cinque anni rilascio di identità digitali e gestione di credenziali SPID: rinnovo della convenzione con i fornitori e nuovi servizi in arrivo.
Dopo settimane di incertezze, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ha ottenuto una nuova convenzione che ne assicura la gestione e fa sì che risulti rinnovato per altri cinque anni.