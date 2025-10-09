Licenziata in mezz’ora perché incinta | il caso simbolo del precariato autostradale

Un contratto a termine rinnovato più volte, fino al colpo di scena finale: la revoca immediata della proroga appena l’azienda scopre che la dipendente è incinta. È accaduto in un punto di ristoro Sarni, lungo il tratto autostradale aretino. La vicenda, denunciata dalla Filcams Cgil, è emblematica di quanto la precarietà continui a colpire soprattutto le donne. «Una lavoratrice è stata licenziata in mezzora solo perché sta diventando madre – spiega Marco Pesci, segretario generale della Filcams Cgil –. È la dimostrazione che nel nostro Paese esiste ancora chi considera la maternità un problema e non un diritto». 🔗 Leggi su Lortica.it

