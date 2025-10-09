Licenza sospesa al tassista che non fa quello che gli dicono i clienti

Non ha voluto fermare la corsa, come richiesto dai clienti, dopo essere stato fermato per un normale controllo dalla polizia. Protagonista un tassista genovese che è stato multato e si è visto sospendere la licenza per due giorni. Lo si apprende da una determina dirigenziale del Comune di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it