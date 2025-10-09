Licei e atenei okkupati contro Israele e ora? La pace rompe il giocattolo dei collettivi rossi

Licei romani occupati, istituti torinesi in rivolta, a Genova e Milano collettivi pro Pal e centri sociali all’opera. Bandiere della Palestina e contro il governo ‘complice’ del genocidio di Netanyahu sventolano alla Sapienza e in altri atenei sull’onda rossa della protesta contro Israele. La parola d’ordine è la stessa da mesi, la stessa della piazza dei sindacati aizzata da Maurizio Landini che incita alla rivolta sociale. Occupazioni pro Pal nei licei e negli atenei, che fare?. E adesso? Ora che i fuochi di guerra sembrano spegnersi cosa succederà? Viene da chiedersi che piega prenderà la protesta di Osa e dei collettivi studenteschi dopo la firma di Hamas al cessate il fuoco proposto dal piano Usa e le scena di giubilo nella Striscia di Gaza e a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

