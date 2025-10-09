Libri Liberi la rassegna della Fondazione De Sanctis a San Marino con Carlo Lucarelli

Libri Liberi, rassegna di lettura nelle carceri, approda a San Marino e si rivolge non solo ai detenuti ma anche agli studenti. Il Carcere dei Cappuccini e il Teatro Titano di San Marino ospitano un appuntamento speciale dell’iniziativa Libri Liberi, promosso dalla Fondazione De Sanctis con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Giustizia, Segreteria di Stato per gli Affari Interni, Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio. In questo incontro, una delegazione ristretta visiterà i detenuti del Carcere dei Cappuccini, a seguire, la rassegna Libri Liberi si sposterà al Teatro Titano: qui lo scrittore Carlo Lucarelli leggerà e racconterà a 180 studenti liceali di San Marino, le pagine tratte da “Il silenzio del mare” di Vercors. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

