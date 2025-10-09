Libri da queste parti | attraverso le pagine di Francesco Bianchi un viaggio nella storia tra memoria e narrazione
Un viaggio nella storia, tra memoria e narrazione: venerdì 10 ottobre alle ore 17:30, presso la Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Bianchi, Tigri e colonie (Santelli, 2025). L’autore dialogherà con Annarita Tonini e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: libri - parti
Libri da queste parti Presentazione del libro "Convito delle stagioni" di Antonio Prete - Einaudi, 2024 Il libro propone un dialogo filosofico e lirico sul tempo, la natura e le fasi della vita. L'autore converserà con Domenico Pazzini e Luca Cesari. ? 3 ottobre - - facebook.com Vai su Facebook
Al via su Laeffe ‘Lettori – libri di una vita’, format tv che racconta storie di persone attraverso le pagine dei libri - 10 in esclusiva su laeffe (Sky canale 139), prende il via ‘Lettori – i libri di una vita’, progetto televisivo per raccontare le storie di tanti lettori ... Secondo primaonline.it
Libri per bambini da 0 a 6 anni: leggere senza stereotipi attraverso le illustrazioni - Esistono molti libri illustrati per bambini anche molto piccoli che attraverso la possibilità di lettura accompagnata delle immagini educano all’uguaglianza e alla valorizzazione delle differenze. Lo riporta savethechildren.it