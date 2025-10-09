Libri da queste parti | attraverso le pagine di Francesco Bianchi un viaggio nella storia tra memoria e narrazione

Un viaggio nella storia, tra memoria e narrazione: venerdì 10 ottobre alle ore 17:30, presso la Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Bianchi, Tigri e colonie (Santelli, 2025). L’autore dialogherà con Annarita Tonini e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

