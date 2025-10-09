Liberazione ostaggi Gaza | Netanyahu celebra l’accordo come vittoria nazionale e morale

Liberazione ostaggi Gaza: Netanyahu ringrazia Trump e rilancia l’alleanza con gli Stati Uniti. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato con enfasi l’accordo raggiunto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace promosso dal Presidente Trump. Tutti gli ostaggi saranno riportati a casa. “Con l’approvazione della prima fase del piano, tutti i nostri ostaggi saranno riportati a casa”, ha dichiarato Netanyahu. “Questo è un successo diplomatico e una vittoria nazionale e morale per lo Stato di Israele.” Determinazione e obiettivi strategici. “Fin dall’inizio, ho chiarito: non ci fermeremo finché tutti i nostri ostaggi non saranno tornati e tutti i nostri obiettivi non saranno raggiunti”, ha ribadito il premier, sottolineando la determinazione del governo israeliano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

