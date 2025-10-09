Liberali | Il Milan è stato come una seconda casa Era arrivato il momento di una nuova sfida

Intervistato dai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio', Mattia Liberali, ex Milan ora al Catanzaro, ha rilasciato una lunga intervista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Liberali: “Il Milan è stato come una seconda casa. Era arrivato il momento di una nuova sfida”

