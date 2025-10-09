Libera la ragazza arrestata durante la manifestazione pro Hamas a Bologna

Bologna, 9 ottobre 2025 – Il Gip Alberto Ziroldi non ha convalidato l'arresto e ha disposto la liberazione, senza misure cautelari, per la ragazza di 22 anni arrestata per resistenza aggravata nel corso della manifestazione con scontri della sera del 7 ottobre a Bologna, organizzata dai Giovani Palestinesi. MANIFESTAZIONE PRO PAL 7 OTTOBRE E’ la manifestazione non autorizzata che ha preso le mosse da piazza del Nettuno al grido: “Viva il 7 ottobre” e quindi in sostegno dell’azione terroristica di Hamas in Israele. Il presidio indetto dai Giovani Palestinesi si è presto trasformato in corteo, durante il quale sono stati diversi i contatti con le forze dell’ordine che hanno cercato a più riprese di fermare la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Libera la ragazza arrestata durante la manifestazione pro Hamas a Bologna

