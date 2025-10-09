LGBTIQ+ 2026-2030 | quando Bruxelles sostituisce la politica con la morale

Roma, 9 ott – Ieri a Bruxelles la Commissione europea ha presentato la nuova Strategia LGBTIQ+ 2026-2030. Un documento di oltre cinquanta pagine che aggiorna e amplia le linee guida della precedente strategia per l’uguaglianza di genere e di orientamento sessuale. Tra gli obiettivi dichiarati: contrastare le “ pratiche di conversione ”, estendere la protezione contro i crimini d’odio e potenziare il finanziamento alle organizzazioni impegnate sul tema dei diritti civili. Nel quadro finanziario pluriennale, i fondi destinati ai programmi di uguaglianza e inclusione dovrebbero raddoppiare, raggiungendo circa 3,6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

