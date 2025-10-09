L’ex premier Ehud Olmert | Ora subito una forza di sicurezza araba al posto di Hamas poi elezioni sia in Israele che a Gaza – L’intervista

Il giorno dopo la notte dell’ intesa sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas, tanto a Gaza quanto nelle città dello Stato ebraico tira aria di festa. Di più, di Storia. Quel che sino a un mese fa sembrava impossibile ora pare lì, a portata di mano. «Ottimo, ma andiamoci piano, per ora», invita alla cautela Ehud Olmert. L’ex premier israeliano, che ha appena compiuto 80 anni, ha passato buona parte dell’ultimo a girare il mondo per scuotere le coscienze, ricordando a tutti che il dialogo israelo-palestinese restava e resta possibile, la coesistenza dei due popoli in pace e sicurezza pure. L’ultimo appello in Europa lo lanciò diciotto giorni fa dal palco del Festival di Open, in dialogo – come quasi sempre – col suo partner di visione, l’ex ministro degli Esteri dell’Anp Nasser Al Kidwa. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: premier - ehud

Monta la protesta per l'arrivo a Parma dell'ex premier israeliano Ehud Olmert: "Da questa piazza non parlerà"

"Fuori Ehud Olmert da Parma": il 21 settembre manifestazione contro la presenza dell'ex premier israeliano

Ehud è un duro. Ma é forse il più simpatico tra i duri della politica #Israele. E ci tiene a far sapere cosa pensa di Netanyahu e di chi saboterà i piani di pace per #Gaza. Le critiche del Papa a Israele? Domani l’intervista all’ex premier Ehud Olmert @nelloscavo - X Vai su X

Alleanza Verdi e Sinistra interviene sulla presenza segnalata dalla stampa di agenti a supporto delle forze dell'ordine durante il dibattito pubblico con l'ex premier israeliano Ehud Olmert - facebook.com Vai su Facebook

L'ex premier Ehud Olmert rischia il carcere: è colpevole di corruzione - La pena sarà resa nota a fine aprile Ehud Olmert, ex primo ministro di Israele, è stato condannato per ... Secondo ilgiornale.it

Israele, l'ex premier Olmert condannato a 18 mesi di carcere per corruzione - La Corte Suprema israeliana ha stabilito che l'ex premier Ehud Olmert dovrà scontare 18 mesi di carcere per corruzione. Lo riporta tgcom24.mediaset.it