L’ex negoziatore di Shalit | Momento storico siamo a fine guerra Gaza Trump merita il Nobel
(Adnkronos) – E’ ”un momento storico in Medio Oriente” perché grazie all’accordo raggiunto a Sharm el-Sheikh ”si è arrivati alla fine della guerra e non a un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza”. Un accordo raggiunto con il ruolo cruciale degli Stati Uniti, per cui ”il presidente americano Donald Trump merita il Premio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: negoziatore - shalit
Gaza, l’ex negoziatore di Shalit: ”Occupazione è pazzia, Israele diventerà uno Stato-paria”