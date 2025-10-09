( a skanews) – C’è tutto Damiano, ma non ci sono i Måneskin. Chi pensava di assistere a un mix di brani suoi e della sua ex band si sbagliava di grosso. Damiano David è andato in scena a Milano davanti a un Forum più gremito che mai per la prima data italiana del suo world tour, fatto di 34 tappe già tutte sold out in Europa, Australia e Sud America. «L’Italia è l’unico posto che mi fa paura, ma la faccio un po’ sotto perché ci tengo a fare bella figura» ha detto, ringraziando il pubblico di Milano. Damiano solista conquista Milano. Il concerto è iniziato alle 21 spaccate: un’ora e mezza di ottima musica tratta dai suoi lavori da solista, con qualche spazio alle cover che Damiano ha sempre amato fare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ex frontman della rock band, in concerto al Forum di Milano, rivela perché ha deciso di intraprendere la strada da solista. E di essere finalmente felice