L’ex direttore dell’FBI James Comey si è dichiarato non colpevole

mercoledì di entrambi i capi d’accusa. Comey ha chiesto di andare a processo: i suoi avvocati puntano a dimostrare che le accuse contro di lui sono pretestuose, e a far archiviare il caso prima che si arrivi alla prima udienza. Comey è accusato per false dichiarazioni e per ostruzione di un procedimento congressuale, in relazione alla sua testimonianza davanti alla Commissione Giustizia del Senato nel 2020. Le udienze preliminari sono state fissate tra novembre e dicembre, mentre la prima udienza del processo il prossimo 5 gennaio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

