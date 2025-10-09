L' ex Corderia di Viserba pronta a rinascere al clou i lavori per il nuovo studentato
Stanno procedendo in maniera spedita i lavori per la realizzazione della nuova residenza universitaria nell'area dell'ex Corderia di Viserba, destinata ad accogliere studenti fuori sede del Campus di Rimini. La consegna del fabbricato all'amministrazione comunale è prevista entro il mese di marzo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: corderia - viserba
RESIDENZE "LA CORDERIA" DI VISERBA - RIMINI (anni 2021~2027) Orgoglioso e felice di aver collaborato come Responsabile dello studio Sarti/Structura Engineering per lo sviluppo della Progettazione Strutturale (Preliminare, Definitiva, Esecutiva) e D.L. - facebook.com Vai su Facebook
Ex Corderia di Viserba diventa studentato: ecco come procede il cantiere - Stanno procedendo in maniera spedita i lavori per la realizzazione della nuova residenza universitaria nell'area dell'ex Corderia di Viserba, destinata ad accogliere studenti fuori sede del Campus di ... Secondo altarimini.it
Studentato Viserba pronto a marzo 2026, lo stato dei lavori – FOTO - Stanno procedendo in maniera spedita i lavori per la realizzazione della nuova residenza universitaria nell'area dell'ex Corderia di Viserba, destinata ad ... Come scrive chiamamicitta.it