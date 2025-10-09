L’UE ha avviato una procedura d’infrazione contro la Spagna per le sanzioni imposte dal governo Sánchez alle compagnie aeree low-cost che fanno pagare un sovrapprezzo per il bagaglio a mano. Secondo Bruxelles, la misura iberica viola il principio di libertà tariffaria previsto dal regolamento europeo 10082008, che consente a ciascun vettore di determinare autonomamente i propri prezzi. La Spagna, però, è l’unico Paese europeo ad aver tentato di limitare questa pratica, considerata ormai una tassa occulta sui viaggiatori. A novembre 2024, l’esecutivo socialista aveva inflitto una maximulta da 180 milioni di euro a Ryanair, Easyjet, Norwegian, Vueling e Volotea, colpevoli di imporre costi extra per i trolley o per le borse da cabina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Europa è arrabbiata perché Sanchez sfida il liberismo USA stile Trump