L’Europa del futuro deve fondarsi su un capitalismo orientato a sicurezza valori e benessere

di Flavia Belladonna, del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato il 18 settembre 2025 Con il discorso sullo stato dell’Unione, von der Leyen ha indicato la direzione da intraprendere. Draghi ha ribattuto, evidenziando che “l’inazione minaccia la sovranità europea”. La proposta di bilancio 2028-2034 non appare all’altezza delle ambizioni. “ Deve nascere una nuova Europa ” che sappia “ conquistarsi un posto in un mondo in cui molte grandi potenze hanno nei suoi confronti un atteggiamento ambiguo o apertamente ostile ”. E per farlo deve innanzitutto rafforzare la propria unità attraverso una “ maggioranza democratica europeista ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it