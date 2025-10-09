Lettomanoppello Pescara uccisa a colpi di pistola dall’ex marito | ennesimo femminicidio
Uccisa a colpi di pistola: una donna di 66 anni è vittima dell’ennesimo femminicidio nel pescarese. Il delitto è avvenuto quando l’ex marito l’ha aggredita in strada nel tardo pomeriggio. Si tratta di Antonio Mancini, pluripregiudicato di 69 anni di Lettomanoppello, un paesino in provincia di Pescara. Lettomanoppello, donna uccisa dall’ex marito. Una volta giunti i soccorsi, sono stati purtroppo inutili i tentativi di rianimazione. Gli operatori del 118 infatti non hanno potuto che constatare il decesso, nonostante l’intervento in pochi minuti. Dopo il femminicidio, l’uomo è fuggito e si è barricato in un bar di Turrivalignani, paesino a circa quattro chilometri dal luogo dell’omicidio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: lettomanoppello - pescara
Femmincidio a Lettomanoppello vicino Pescara, donna uccisa in strada dal marito pluripregiudicato
Femminicidio a Lettomanoppello vicino Pescara, donna uccisa in strada dal marito pluripregiudicato
Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. L'uomo, un 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato poco fa a Turrivalig - X Vai su X
Femminicidio a Pescara, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l'ex marito - Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. Lo riporta msn.com
Femminicidio nel Pescarese: donna uccisa per strada a colpi di pistola. Arrestato il marito - Arrestato il marito pluripregiudicato dopo l'omicidio avvenuto a Lettomanoppello. Riporta ilfattoquotidiano.it