Lettomanoppello Pescara uccisa a colpi di pistola dall’ex marito | ennesimo femminicidio

Uccisa a colpi di pistola: una donna di 66 anni è vittima dell’ennesimo femminicidio nel pescarese. Il delitto è avvenuto quando l’ex marito l’ha aggredita in strada nel tardo pomeriggio. Si tratta di Antonio Mancini, pluripregiudicato di 69 anni di Lettomanoppello, un paesino in provincia di Pescara. Lettomanoppello, donna uccisa dall’ex marito. Una volta giunti i soccorsi, sono stati purtroppo inutili i tentativi di rianimazione. Gli operatori del 118 infatti non hanno potuto che constatare il decesso, nonostante l’intervento in pochi minuti. Dopo il femminicidio, l’uomo è fuggito e si è barricato in un bar di Turrivalignani, paesino a circa quattro chilometri dal luogo dell’omicidio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

