Lettera aperta al sindaco di Bibbiena Vagnoli
Arezzo, 9 ottobre 2025 – Una . A redigere la nota sono Giorgio Renzi Luca Tafi. «Caro Sindaco, abbiamo letto con interesse il tuo annuncio di candidatura alle regionali a sostegno della candidatura a Presidente del Sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.. Ovviamente non abbiamo niente da dire sulla scelta. siamo in uno stato democratico (almeno per ora) e in politica ognuno fa legittimamente le scelte che ritiene opportune. Comunque nel tuo comunicato ci sono alcune affermazioni che ci lasciano perplessi e che non possiamo condividere, anzi ci sentiamo in dovere di criticare e respingere, se non altro per rispetto ai cittadini elettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lettera - aperta
Scherma, la lettera aperta degli studenti delle De André a Macchi. "Il nostro campione. Orgogliosi di Filippo»
Lettera aperta del Sinalp: "Palermo città allo sbando, la sicurezza percepita si è liquefatta nella calura estiva"
Aggressione smentita dalle indagini a Vignola, la lettera aperta della Camera Penale
Daniela Falconi scrive una lettera aperta all'assessore e chiede un incontro urgente con i sindaci dei comuni sede di piccoli ospedali - facebook.com Vai su Facebook
LETTERA APERTA OPERAI PMC AUTOMOTIVE DI MELFI A STELLANTIS - X Vai su X
Lettera aperta al sindaco di Bibbiena Vagnoli - abbiamo letto con interesse il tuo annuncio di candidatura alle regionali a ... Lo riporta lanazione.it