Una quarantina di gazawi, comprese famiglie con bambini, anche piccolissimi, e parenti di cittadini italiani. Hanno presentato ricorsi urgenti per l’ingresso in Italia. Come il Fatto ha già raccontato, ai primi di agosto il Tribunale di Roma ha accolto quei ricorsi imponendo al ministero degli Esteri l’immediato rilascio dei visti umanitari. “La discrezionalità (dello Stato, ndr ) deve essere esercitata nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali vincolanti per lo Stato”, ha scritto il Tribunale nelle ordinanze, citando anche la Convenzione per la prevenzione e la prosecuzione del crimine di genocidio, che non solo punisce, ma obbliga gli Stati firmatari a prevenire il genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lettera a Meloni: “Perché rifiutate alle famiglie di Gaza i visti umanitari ordinati dal Tribunale di Roma?”