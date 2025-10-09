L’esortazione apostolica di Leone sulle orme di Francesco | Aumentano poveri e le élite di ricchi

Il primo documento ufficiale del pontificato, frutto anche della esperienza di Prevost come missionario in Perù. “Il migrante respinto è come Gesù che bussa alla porta”. Questa economia “uccide”. Pregiudizi anche tra i cristiani, affrontare “le cause strutturali”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Papa Leone XIV firma esortazione apostolica "Dilexi te": sarà presentata il 9 ottobre

