L’Esg cambia volto Nasce la finanza europea della difesa

Formiche.net | 9 ott 2025

L’Europa accelera sulla costruzione di una finanza a misura di difesa e sicurezza, e lo fa aggiornando le proprie regole del gioco. Euronext, il principale mercato borsistico paneuropeo che riunisce le piazze di Parigi, Milano, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona e Dublino, avvia una nuova stagione per l’industria strategica introducendo criteri Esg ripensati attorno a Energy, Security e Geostrategy. L’obiettivo è creare un ecosistema in cui le imprese del settore aerospaziale e militare possano accedere ai capitali con strumenti trasparenti e dedicati, in linea con le priorità della politica industriale europea. 🔗 Leggi su Formiche.net

