L’epic fail di Greta Thunberg e Flotilla | Crudeltà disumana sui prigionieri palestinesi Ma in foto c’è un ostaggio israeliano

Un carosello Instagram di solidarietà ai prigionieri palestinesi, pubblicato dall’account dell’attivista svedese Greta Thunberg e da quello della Global Sumud Flotilla, è finito nella lente d’ingrandimento degli utenti in quanto conteneva la fotografia di un noto ostaggio israeliano, Evyatar David, rapito da Hamas durante la strage terroristica del 7 ottobre 2023. La slide, contenente l’immagine proveniente da un video di propaganda del gruppo terroristico palestinese, è poi scomparsa dal carosello, rimossa a seguito delle proteste degli utenti. Tra le voci indignate troviamo quella di Yeela David, sorella dell’ostaggio, che contesta nei commenti: «Dovresti informarti prima di pubblicare cose che non capisci. 🔗 Leggi su Open.online

