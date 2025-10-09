Leonessa scappa di casa e ferisce due persone tra cui un bambino di 11 anni | il proprietario dell’animale è un noto influencer thailandese

Le autorità thailandesi hanno ordinato il sequestro di una leonessa domestica appartenente al content creator Parinya Parkpoom, 32 anni, dopo che l’animale è fuggito dalla catena e ha ferito un uomo e un bambino di 11 anni. L’incidente è avvenuto sabato sera a Kanchanaburi, località situata a circa 123 chilometri da Bangkok, nella Thailandia occidentale. Secondo quanto riportato dal Bangkok Post, la leonessa, di circa un anno, era legata a un palo all’interno dell’abitazione quando si è liberata, attaccando le due persone. Le vittime, Sarawut Tokaeo, 43 anni, e Arthit Nueangnui, sono state soccorse e trasportate in ospedale, dove hanno ricevuto cure per le ferite riportate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Leonessa scappa di casa e ferisce due persone, tra cui un bambino di 11 anni: il proprietario dell’animale è un noto influencer thailandese

