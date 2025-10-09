Leone XIV presenta Dilexi te nuova riflessione sull’amore divino
Papa Leone XIV ha presentato « Dilexi te » (ti ho amato). La genesi del titolo è nel Libro dell’Apocalisse e rappresenta un manifesto di fede, di speranza e di carità cristiana. Con questo documento, Robert Francis Prevost apre il suo Pontificato sotto il segno di una Chiesa sensibile alla povertà. Una Chiesa che accoglie chi è solo, fragile e dimenticato. L’Esortazione, sintetica ma profonda, richiama i grandi maestri della spiritualità cristiana. Fra questi, sono citati Sant’Agostino, San Giovanni Crisostomo e San Francesco d’Assisi. Il documento riafferma con forza che Dio predilige i piccoli, i deboli, gli emarginati. 🔗 Leggi su Panorama.it
