Lenze rischio trasferimento in Polonia Nuovo sciopero dei lavoratori

L'incertezza sul futuro dei dipendenti dello stabilimento Lenze Italia di Isola Rizza si è trasformata in una preoccupante conferma: il piano industriale del gruppo prevede la valutazione del trasferimento di gran parte delle attività produttive verso l'impianto in Polonia. La notizia è emersa al. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Crisi Lenze, a rischio una cinquantina di posti di lavoro - La multinazionale tedesca progetta di spostare la produzione in Polonia. Riporta rainews.it

Lenze Italia: possibile trasferimento della produzione da Isola Rizza alla Polonia - Nonostante le richieste della RSU e della FIOM, Lenze Italia non ha presentato alcun piano alternativo o investimenti concreti per rilanciare lo stabilimento. Da nordest24.it

