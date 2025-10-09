Lenze rischio trasferimento in Polonia Nuovo sciopero dei lavoratori
L'incertezza sul futuro dei dipendenti dello stabilimento Lenze Italia di Isola Rizza si è trasformata in una preoccupante conferma: il piano industriale del gruppo prevede la valutazione del trasferimento di gran parte delle attività produttive verso l'impianto in Polonia. La notizia è emersa al. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Crisi Lenze, a rischio una cinquantina di posti di lavoro - La multinazionale tedesca progetta di spostare la produzione in Polonia. Riporta rainews.it
Lenze Italia: possibile trasferimento della produzione da Isola Rizza alla Polonia - Nonostante le richieste della RSU e della FIOM, Lenze Italia non ha presentato alcun piano alternativo o investimenti concreti per rilanciare lo stabilimento. Da nordest24.it