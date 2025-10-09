L’elezione come taxi per sfuggire al processo
La maestrina dalla penna rossa Ilaria Salis non è una perseguitata politica e la scelta dell’Eurocamera è uno sfregio alle toghe ungheresi. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: elezione - taxi
