Prosegue a ritmo di successo e di emozioni la celebre manifestazione sportiva Overtime Festival 2024 (giunta alla sua 15^ edizione). Special guest di stasera, nel centro storico di Macerata, Lele Adani. Con Nicola Ventola e Antonio Cassano, a Overtime 2025 riflettori puntati in serata (ore 21, Teatro Lauro Rossi) sull'avvincente format Viva el Futbol On the Road. Nella passata edizione di Overtime, Lele Adani aveva espresso il suo commento (schietto e sincero) in esclusiva ai nostri microfoni. Il tutto nel backstage maceratese del Festival Nazionale Giornalismo e Racconto Sportivo. Ma andiamo per ordine e scopriamo di più.

© Danielebartocciblog.it - Lele Adani stasera a Macerata: “Roberto Mancini? Rivoluzionario con visione”