Successo di platino quello strappato in un campo sempre ostico. Successo che regala qualche certezza in più dopo la vittoria sin troppo agevole contro Ruvo di Puglia. In sala stampa coach Leka manifesta tutta la sua soddisfazione per i due punti conquistati: "Sapevamo che qui il clima è rovente per questa rivalità che da sempre esiate tra Pesaro e Roseto ma avevamo preparato bene la partita, solo che abbiamo avuto un grosso imprevisto con l’ infortunio di Felder, di cui sapremo meglio l’entità domani (oggi per chi legge - ndr). Il fatto di aver fatto tutta la preparazione e quasi tutte le partite di precampionato senza di lui in qualche modo ci è tornato utile - ammette il tecnico biancorosso - perché la squadra aveva già dei suoi equilibri prima del suo arrivo e i ragazzi sono stati bravi a compattarsi, specialmente quando Roseto si è riavvicinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Leka ringrazia i suoi giovani: "Una risposta da veterani"