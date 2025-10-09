Lei spaccia e il padre nasconde la droga in camera da letto | un arresto e una denuncia

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato una 23enne del posto, già nota alle forze dell'ordine per precedenti di maltrattamenti in famiglia e reati legati alla droga. La giovane è accusata di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.L''attività investigativa ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

