Lei spaccia e il padre nasconde la droga in camera da letto | un arresto e una denuncia

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato una 23enne del posto, già nota alle forze dell'ordine per precedenti di maltrattamenti in famiglia e reati legati alla droga. La giovane è accusata di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.L''attività investigativa ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it