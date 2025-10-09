Quando Legs Weaver fa la sua apparizione nel primo numero di Nathan Never, è immediatamente chiaro come non siamo davanti a una semplice spalla. I disegni di Castellini esaltano subito il carisma della prima Agente Alfa, trasmettono immediatamente la forza e la grinta con cui Rebecca Lawrence Weaver si farà strada nell’Universo Alfa, e soprattutto nella storia di Sergio Bonelli Editore. Una sagoma che esplode in un poligono. Non potrebbe esserci miglior biglietto da visita per una spericolata che nel corso della sua vita editoriale si caratterizza per una certa propensione alle esplosioni, una forza della natura che tra una battuta pungente e una scazzottata si rivela perfetta nel dare equilibrio alla vita del Musone, come è soprannominato affettuosamente l’Agente Alfa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Legs Weaver, la spalla che divenne protagonista