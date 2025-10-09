Legrottaglie sulle difficoltà difensive della Juve | Dipende dallo stile di gioco imposto da Tudor A volte succede che…

Legrottaglie, ex difensore della Juve, ha analizzato le difficoltà difensive dei bianconeri di Tudor: le sue dichiarazioni. L’avvio di stagione della Juventus di Igor Tudor, pur senza sconfitte, ha messo in evidenza alcune vulnerabilità nella fase difensiva. Per analizzare le cause di queste difficoltà, l’ex difensore bianconero Nicola Legrottaglie è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, durante il programma “L’Ora della Vecchia Signora”, offrendo una lettura tecnica molto precisa che lega i problemi della retroguardia allo stile di gioco del suo allenatore. PAROLE – « La Juventus oggi ha un’idea precisa di come difendere, ma il concetto di difesa è molto più ampio e racchiude tante varianti: come si difende sulla palla, sull’uomo, come si copre lo spazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

