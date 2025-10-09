Legge Pella l' Italia primo paese con una legge sull' obesità
Roma, 9 ott. (askanews) - Si è tenuta quest'oggi, presso Palazzo Baldassini a Roma, la conferenza "L'obesità è una malattia", organizzata dalla Federazione Italiana Associazioni Obesità (FIAO) per approfondire in un dibattito condiviso con associazioni di pazienti, clinici ed istituzioni le novità normative introdotte dalla Legge Pella, approvata lo scorso 1° ottobre dall'aula del Senato. Alla conferenza organizzata dalla FIAO ha partecipato anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il quale ha sottolineato il valore sociale e clinico della Legge Pella, soffermandosi in particolar modo sulla necessità di garantire pari dignità alle persone con obesità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Con il voto definitivo del Senato, l'Italia è diventata il primo Paese al mondo a riconoscere l'obesità come una malattia cronica, progressiva e recidivante. La nuova legge, a firma dell'onorevole Roberto Pella, introduce un programma nazionale di prevenzione,
"Federalimentare saluta con soddisfazione l'approvazione parlamentare in via definitiva della Legge Pella, la prima al mondo che riconosce l'obesità come una patologia progressiva e recidivante". E' quanto dichiarato dal Presidente Paolo Mascarino. Questa
