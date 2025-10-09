Legge Pella l' Italia primo paese con una legge sull' obesità

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott. (askanews) - Si è tenuta quest'oggi, presso Palazzo Baldassini a Roma, la conferenza "L'obesità è una malattia", organizzata dalla Federazione Italiana Associazioni Obesità (FIAO) per approfondire in un dibattito condiviso con associazioni di pazienti, clinici ed istituzioni le novità normative introdotte dalla Legge Pella, approvata lo scorso 1° ottobre dall'aula del Senato. Alla conferenza organizzata dalla FIAO ha partecipato anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il quale ha sottolineato il valore sociale e clinico della Legge Pella, soffermandosi in particolar modo sulla necessità di garantire pari dignità alle persone con obesità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

legge pella l italia primo paese con una legge sull obesit224

© Quotidiano.net - Legge Pella, l'Italia primo paese con una legge sull'obesità

In questa notizia si parla di: legge - pella

Legge Pella, l’Italia primo paese con una legge sull’obesità - (askanews) – Si è tenuta quest’oggi, presso Palazzo Baldassini a Roma, la conferenza “L’obesità è una malattia”, organizzata dalla Federazione Italiana Associazioni Obesità (FIAO) per app ... Scrive askanews.it

legge pella italia primoObesità riconosciuta come malattia: l'Italia è il primo paese al mondo a farlo - L'Italia è il primo paese al mondo a riconoscere l'obesità come una malattia: ecco cosa prevede la legge Pella. Segnala meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Legge Pella Italia Primo