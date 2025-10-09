Legge elettorale il piano di Meloni per restare al governo | dal nome del premier all’addio ai collegi uninominali
Giorgia Meloni ha già messo le mani avanti, facendo capire che uno dei prossimi dossier da affrontare, magari dopo la Manovra, è quello della legge elettorale. E bisogna farlo con un occhio alle politiche del 2027, il vero obiettivo della presidente del Consiglio. La riforma non sarà facile, considerando che anche nella maggioranza le idee sono diverse, ma l’obiettivo di vincere ostacolando il campo largo potrebbe unire le destre. Meloni ha già detto, negli scorsi giorni, che vorrebbe inserire l’indicazione obbligatoria del premier sulla scheda elettorale. Progetto coerente con il disegno del premierato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: legge - elettorale
Fontana, non so se sia un'esigenza rifare la legge elettorale
Fontana: no alla nuova legge elettorale, sì allo stato di Palestina. Ma Salvini lo blocca
La Russa sulla legge elettorale, credo ancora alle preferenze
In 3 anni meno 13 mld alla sanità @GIMBE Assegno di inclusione solo a metà dei poveri @CaritasItaliana 1 famiglia su 3 taglia la spesa alimentare @istat_it Ma le priorità della Meloni sono vittimismo e legge elettorale. Un governo distante dal paese re - X Vai su X
Meloni ceto medio, Irpef, rigore. “Non voglio il Colle”. La premier archivia il “Meloni day” da Vespa tra pace fiscale light, tagli ai ministeri, premierato e legge elettorale. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: «Clima si sta imbarbarendo, non conto più le minacce di morte» - La premier ospite da Bruno Vespa: «Scioccata da fatto che uno degli striscioni di testa fosse quello che inneggiava al 7 ottobre: quando si consente a chi inneggia al terrorismo di Hamas di stare in t ... Come scrive ilroma.net
Meloni e il ponte con Schlein: "Vota insieme a noi su Gaza. Ferma la Flotilla". Trattativa anche sulla legge elettorale - Sullo sfondo la possibile intesa anche sulla legge elettorale "il Porcellinum". Scrive ilfoglio.it