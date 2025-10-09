Giorgia Meloni ha già messo le mani avanti, facendo capire che uno dei prossimi dossier da affrontare, magari dopo la Manovra, è quello della legge elettorale. E bisogna farlo con un occhio alle politiche del 2027, il vero obiettivo della presidente del Consiglio. La riforma non sarà facile, considerando che anche nella maggioranza le idee sono diverse, ma l’obiettivo di vincere ostacolando il campo largo potrebbe unire le destre. Meloni ha già detto, negli scorsi giorni, che vorrebbe inserire l’indicazione obbligatoria del premier sulla scheda elettorale. Progetto coerente con il disegno del premierato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Legge elettorale, il piano di Meloni per restare al governo: dal nome del premier all’addio ai collegi uninominali