Legata e sedata perché infastidiva gli altri pazienti morta 39enne con crisi epilettiche all'Ospedale del Mare

Paziente con crisi epilettiche legata e sedata muore in ospedale. Scatta la denuncia dei parenti. Il caso il 12 settembre all'Ospedale del Mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: legata - sedata

“Infastidiva i pazienti”, legata e sedata muore in ospedale

«Infastidisce i pazienti». Sedata e legata alla barella, 39enne va in arresto cardiaco e muore in ospedale

"Infastidiva i pazienti": legata a una barella e sedata, muore in ospedale

Infastidiva altri pazienti al pronto soccorso dell'ospedale del Mare di #Napoli: #sedata e #legata alla barella è #morta per un arresto cardiaco. La famiglia della 39enne ha deciso di denunciare quanto avvenuto il 12 settembre per accertare i fatti. - X Vai su X

Napoli, sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti: morta per attacco cardiaco - La famiglia ha presentato una denuncia per accertare le cause del decesso ... Scrive quotidiano.net

“Legata e sedata perché infastidiva gli altri pazienti”, morta 39enne con crisi epilettiche all’Ospedale del Mare - Paziente con crisi epilettiche legata e sedata muore in ospedale. Lo riporta fanpage.it