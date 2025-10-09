Legale De Laurentiis | Frasi decontestualizzate il presidente è sereno

L’avvocato del patron azzurro fa chiarezza sulle ultime notizie del caso Osimhen. Fabio Fulgeri, avvocato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è intervenuto a . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Legale De Laurentiis: “Frasi decontestualizzate, il presidente è sereno”

In questa notizia si parla di: legale - laurentiis

Caso plusvalenze Osimhen e Manolas: arriva l’annuncio del legale di De Laurentiis

Affare Osimhen, il legale di De Laurentiis: "È sempre sereno. Intercettazioni? Cose già analizzate e chiarite"

Il pm del calcio ad aprile non ha riscontrato nuovi elementi. I legali: “Normali dinamiche”. Il club di De Laurentiis assolto due volte nel 2022 - facebook.com Vai su Facebook

Caso Osimhen: non ci sarà alcuna sanzione sportiva per il Napoli e De Laurentiis. Come scrissero i giudici, solo la Juventus fu punita essendo il solo club ad avere elevato l'illecito a sistema Nessuno lo ricorda ma nel processo "Plusvalenze bis" il Napoli non - X Vai su X

Legale De Laurentiis: “Frasi decontestualizzate, il presidente è sereno” - L'avvocato del patron azzurro fa chiarezza sulle ultime notizie del caso Osimhen. Da forzazzurri.net

ADL, il legale: "Frasi decontestualizzate, lui è sereno! C'è differenza tra Osimhen e Manolas" - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto l’avvocato Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis: “Le chat dei dirigenti nel ... tuttonapoli.net scrive