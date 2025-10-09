Legale ADL | Siamo tutti tranquilli l’indagine non verrà riaperta

Il commento del legale del patron azzurro sulla possibile riapertura del caso Osimhen. Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis, ha commentato a Radio Kiss . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Legale ADL: “Siamo tutti tranquilli, l’indagine non verrà riaperta”

In questa notizia si parla di: legale - siamo

Masseroni Marchese, il Comune vince al Tar. Ma la guerra legale non è finita: “Siamo perseguitati dalla Giunta”

Delitto Garlasco, legale Poggi: "Genitori di Chiara sconcertati, siamo al paradosso"

“Ho trovato una telecamera nascosta nel mio Airbnb, ma è legale? Quando ce ne siamo accorti siamo andati subito in hotel”: lo sfogo di un utente è virale, l’azienda lo rimborsa

Siamo lieti di ospitare la delegazione dello studio legale Yingke( il più grande studio legale con sede in Cina) in visita alla MA-EC Gallery. Gli avvocati della delegazione sono specializzati in Family Wealth Management. Questa visita ha aperto una nuova pros - facebook.com Vai su Facebook

ADL, il legale: "Siamo tutti tranquilli, l'indagine non sarà riaperta" - Fabio Fulgeri, avvocato nel pool difensivo del Napoli per il caso Osimhen, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Caso Osimhen? Riporta tuttonapoli.net

Il legale di AdL: "Zero novità a livello giudiziario, il presidente è sereno" - Le novità emerse anche oggi, pubblicate su Repubblica, sul caso delle plusvalenze del Napoli "non sono novità. msn.com scrive