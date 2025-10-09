Lega missione palermitana per il capo dei dipartimenti Siri | Sempre più radicati in Sicilia

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di incontri per la Lega oggi a Palermo. Il responsabile nazionale dei Dipartimenti Armando Siri, ha infatti incontrato i responsabili dei dipartimenti tematici siciliani. Una "missione" siciliana pochi giorni dopo l'annuncio di un patto con la Dc per le elezioni politiche. "Abbiamo il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lega - missione

Sondaggi politici, gli italiani stanno con la Flotilla: il 70% favorevole alla missione a Gaza, sì pure dagli elettori di Fdi e Lega

Cerca Video su questo argomento: Lega Missione Palermitana Capo