L’economia cinese poggia sul lavoro di duecento milioni di precari
Sono circa duecento milioni, quasi il quaranta per cento della forza lavoro urbana. Un esercito silenzioso che tiene in piedi la seconda economia mondiale senza un contratto stabile, senza garanzie pensionistiche, spesso senza accesso a sanità e istruzione. La Cina li chiama lavoratori flessibili, in Occidente diremmo gig workers. Sono operai a giornata, autisti di Uber, fattorini che consegnano pasti e pacchi, freelance di marketing online. Una categoria molto eterogenea che, però, vive una condizione comune: lavorare nell’incertezza. Secondo l’Economist, questa forza lavoro è la grande sliding door del futuro cinese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: economia - cinese
L’economia cinese frena, Pechino punta sui Labubu: «Dobbiamo conquistare il mondo con le nuove tendenze»
Pechino cita il ‘modello Labubu’ per rilanciare l’economia cinese
CORSO N.54 - ECONOMIA: Lo sviluppo economico cinese. Lez.1 Con la prof.ssa Francesca Spigarelli - Responsabile China Center Univ. Di Macerata - facebook.com Vai su Facebook
L’economia cinese ha mostrato segnali di rallentamento, con frenate in alcuni indicatori chiave. Tra i fattori principali c’è la guerra commerciale con gli #StatiUniti. Leggi l'articolo completo al link https://lnkd.in/ddkJKi6Y e su Fortune Italia - X Vai su X
Usa-Cina, prove di distensione: Trump al lavoro per un incontro con Xi al prossimo vertice Apec - Il presidente degli Stati Uniti e i suoi principali consiglieri si stanno preparando a recarsi in Corea del Sud per il vertice Apec. affaritaliani.it scrive