L’economia cinese poggia sul lavoro di duecento milioni di precari

Linkiesta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono circa duecento milioni, quasi il quaranta per cento della forza lavoro urbana. Un esercito silenzioso che tiene in piedi la seconda economia mondiale senza un contratto stabile, senza garanzie pensionistiche, spesso senza accesso a sanità e istruzione. La Cina li chiama lavoratori flessibili, in Occidente diremmo gig workers. Sono operai a giornata, autisti di Uber, fattorini che consegnano pasti e pacchi, freelance di marketing online. Una categoria molto eterogenea che, però, vive una condizione comune: lavorare nell’incertezza. Secondo l’Economist, questa forza lavoro è la grande sliding door del futuro cinese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

l8217economia cinese poggia sul lavoro di duecento milioni di precari

© Linkiesta.it - L’economia cinese poggia sul lavoro di duecento milioni di precari

In questa notizia si parla di: economia - cinese

L’economia cinese frena, Pechino punta sui Labubu: «Dobbiamo conquistare il mondo con le nuove tendenze»

Pechino cita il ‘modello Labubu’ per rilanciare l’economia cinese

Usa-Cina, prove di distensione: Trump al lavoro per un incontro con Xi al prossimo vertice Apec - Il presidente degli Stati Uniti e i suoi principali consiglieri si stanno preparando a recarsi in Corea del Sud per il vertice Apec. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217economia Cinese Poggia Lavoro