Leao impara da Modric È l' ultima occasione per pensare da campione

Il portoghese sembra essere tornato un giocatore indolente, di quelli che fa irritare gli allenatori (nel caso di Allegri anche qualcosa di più), fa corrucciare i compagni e alimenta le drastiche sentenze dei tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao, impara da Modric. È l'ultima occasione per pensare da campione

In questa notizia si parla di: leao - impara

#Gabbia: "Oggi se avessimo segnato più gol, non avremmo rubato nulla a nessuno. Modric?Tanta umiltà e voglia di imparare ancora adesso. Fascia di capitano? Emozionante. Preferisco giocare senza fascia al braccio e avere Leao e Maignan in campo. C - X Vai su X

ALLEGRI HA ATTACCATO LEAO IN SPOGLIATOIO Stando a quanto riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, dopo Juventus-Milan il tecnico toscano avrebbe criticato il numero 10 anche davanti al resto della squadra ? Il portoghese deve d - facebook.com Vai su Facebook

I pilastri Maignan e Leao. E la leadership di Modric - Sono semplici, declinate in modo trasparente e puntano a ridisegnare l'obiettivo principale del club che è "vincere trofei", parole di ... Scrive ilgiornale.it

Allegri blinda Leao e Maignan. Milan, parte la carica a Modric - Senza la partecipazione dalle competizioni europee molti rossoneri sono finiti nel mirino di società ... Scrive corrieredellosport.it