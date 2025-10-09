Leao impara da Modric È l' ultima occasione per pensare da campione

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portoghese sembra essere tornato un giocatore indolente, di quelli che fa irritare gli allenatori (nel caso di Allegri anche qualcosa di più), fa corrucciare i compagni e alimenta le drastiche sentenze dei tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

