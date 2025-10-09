Le voci da Gaza dopo l'annuncio di Trump | Siamo sollevati ma i bombardamenti non si sono ancora fermati

A Fanpage.it le voci dei gazawi dopo l'annuncio di Trump di un accordo per la pace: "I nostri sentimenti sono contrastanti tra tristezza, gioia e sguardo rivolto all'ignoto. Abbiamo paura che anche questa volta il cessate il fuoco non durerà”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

