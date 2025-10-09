Le vie del borgo di Bassano in Teverina si colorano con mercatini e la manifestazione canina
Domenica 12 ottobre il centro storico di Bassano in Teverina si colora con una giornata ricca di iniziative e divertimento con due appuntamenti imperdibili.Protagonista è la nuova edizione del Car boot sale, il mercatino ispirato al famoso format inglese, che mette in contatto privati, artigiani. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Bassano in Teverina è un affascinante borgo medievale della Tuscia Viterbese (provincia di Viterbo), situato su uno sperone tufaceo a circa 300 metri sul livello del mare. Gode di un magnifico panorama sulla sottostante Valle del Tevere. L'imponente Torre de
A Bassano in Teverina tornano il Car Boot Sale e la grande manifestazione canina nel borgo medievale - Domenica 12 ottobre le vie del borgo medievale di Bassano in Teverina si animeranno con una giornata ricca di iniziative, all'insegna del divertimento, della social
Bassano in Teverina, un borgo pieno di mitologia - Si situa nella parte orientale del viterbese, a lambire quasi gli ultimi declivi dei monti Cimini, prima che ...