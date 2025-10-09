Una notte d’estate, due valigie. Sembrerebbe l’inizio di una vacanza. Non lo è per Donatella Grosso, scomparsa ormai da decenni. In questi casi si usa dire “senza lasciare traccia”. Ma è un’espressione che non significa nulla: un essere umano non scompare in questo modo, e soprattutto le tracce le lascia eccome. È questo lo spiraglio, il sottile appiglio - che in alcuni aspetti di lega a un caso di cronaca molto diverso - per riaprire il caso e forse giungere a una verità su cosa sia accaduto a Donatella Grosso, della quale nel 2019 è stata dichiarata la morte presunta. Una scomparsa incredibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le valigie, le lettere, gli oggetti sepolti: la strana scomparsa di Donatella Grosso