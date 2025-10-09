le tissier si diverte con il debutto speciale della champions league del man utd

Breaking: Maya Le Tissier ha descritto la prima partita del Manchester United nella Women’s Champions League come “speciale” dopo che il suo rigore ha fruttato la vittoria per 1-0 sul Valerenga mercoledì. Le Tissier si è infilato a casa da 12 yard al 31? dopo un fallo di mano di Arna Eiriksdottir, e quel momento si è rivelato sufficiente per portare i Red Devils oltre la linea. È stata una partita di cui la squadra di Marc Skinner è sembrata avere il controllo per tutto il tempo, anche se non è stata in grado di aumentare il numero dei gol per rendere il punteggio leggermente più confortevole. Elisabeth Terland ha lanciato un colpo di testa di poco a lato nel primo minuto prima che Hinata Miyazawa e Melvine Malard costringessero le parate del portiere ospite Tove Enblom. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

