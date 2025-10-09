Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 9 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 9 ottobre 2025. Ariete Secondo giorno di Luna calante in Toro, calma e ponderata. Alcune situazioni finanziarie sono state chiarite, i pagamenti pazientemente scadenzati, contatti e negoziazioni procedono, siete rilassati e determinati, vi capita di riflettere su quanto avete raggiunto e conquistato negli ultimi tempi, in vari campi della vostra dinamica esistenza. Lavoro, attività, figli che chiedono, il vostro amore che vuole rilassarsi un po', i parenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

