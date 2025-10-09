Le spie di Viktor Orbán infiltrano l' Unione europea

Bruxelles. Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha infiltrato la Commissione europea con le sue spie, in un'operazione condotta quando l'ambasciatore dell'Ungheria p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le spie di Viktor Orbán infiltrano l'Unione europea

In questa notizia si parla di: spie - viktor

Viktor Orbán : Un solo aggettivo per lui.. #governo #politica - facebook.com Vai su Facebook

Così le spie si infiltrano nelle ambasciate europee - L'Italia ha espulso trenta diplomatici russi, in linea con la delicata decisione di altri membri dell'Allenza Atlantica. Come scrive ilgiornale.it

La «leggenda brasiliana» di Maria e Viktor, spie russe infiltrate (e scoperte) ad Atene e all’Aia - Mentono sul passato e sul presente, mentre il futuro non dipende solo da loro. Scrive corriere.it