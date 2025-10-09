Le spie di Viktor Orbán infiltrano l' Unione europea

Ilfoglio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles. Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha infiltrato la Commissione europea con le sue spie, in un'operazione condotta quando l'ambasciatore dell'Ungheria p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

le spie di viktor orb225n infiltrano l unione europea

© Ilfoglio.it - Le spie di Viktor Orbán infiltrano l'Unione europea

In questa notizia si parla di: spie - viktor

Così le spie si infiltrano nelle ambasciate europee - L'Italia ha espulso trenta diplomatici russi, in linea con la delicata decisione di altri membri dell'Allenza Atlantica. Come scrive ilgiornale.it

La «leggenda brasiliana» di Maria e Viktor, spie russe infiltrate (e scoperte) ad Atene e all’Aia - Mentono sul passato e sul presente, mentre il futuro non dipende solo da loro. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Spie Viktor Orb225n Infiltrano