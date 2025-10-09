Le riprese del film a Milano continuano a regalare sorprese | i cameo vip le curiosità e i luoghi scelti per il nuovo film

Amica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Chiama Donatella e chiedile il suo jet, chiama tutti quelli che conosciamo!..» Tutti i fan del Il Diavolo Veste Prada conoscono questa citazione, pronunciata da Meryl Streep in una delle scene più famose (e deliranti) del film cult. Alla fine Donatella Versace è stata chiamata davvero: la stilista è stata avvistata sul set del sequel del film, durante le riprese a Milano. Donatella Versace sul set milanese del film. Com’è noto, parte delle riprese del secondo capitolo si stanno svolgendo a Milano: la produzione ha chiamato a raccolta duemila comparse, scelte tra le migliaia e migliaia di persone che si sono messe in fila ai casting sperando di ottenere almeno la possibilità di essere sul set. 🔗 Leggi su Amica.it

le riprese del film a milano continuano a regalare sorprese i cameo vip le curiosit224 e i luoghi scelti per il nuovo film

© Amica.it - Le riprese del film a Milano continuano a regalare sorprese: i cameo vip, le curiosità e i luoghi scelti per il nuovo film

In questa notizia si parla di: riprese - film

Brady Corbet prepara un nuovo film: le riprese inizieranno nei primi mesi del 2026

Evil Dead Burn | Le riprese del nuovo film sono partite

I fan di Ang Lee dovranno attendere a lungo il nuovo film: le riprese sono state posticipate

riprese film milano continuanoA Milano sono in corso le riprese del sequel, che continua a regalare sorprese: i cameo vip e i luoghi scelti come location - Le riprese del film a Milano continuano a regalare sorprese: i cameo vip, le curiosità e i luoghi scelti per il nuovo film ... Scrive amica.it

riprese film milano continuanoIl diavolo veste Prada 2… e invade Milano: mappa completa delle riprese in città (e Donatella Versace spunta nel cast) - Tra droni sul Duomo, sfilate trasformate in scene di film e duemila comparse scelte in città, Il Diavolo Veste Prada 2 accende Milano. Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Riprese Film Milano Continuano