Le ricerche di Marianna | concluse le ispezioni della fognatura si torna a scandagliare il vallone
Marianna Bello nelle condotte fognarie non c'è, non c'è mai finita dentro. L'attività di ricerca lungo il tratto di fognatura di Favara s'è conclusa ieri, a tarda sera, con esito negativo. Si ritorna, dove di fatto non s'è mai smesso di cercare, sul vallone. Perché se la trentottenne, mamma di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua
Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari
Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna
Le ricerche di Marianna: nonostante il buio si continua a lavorare nella condotta fognaria
Ricerche Marianna Bello: in azione i cani dei carabinieri. Si continua a scavare nel fango -- Anche l'ottavo giorno di ricerche si è concluso con un nulla di fatto.
Le ricerche di Marianna, robot di Aica entra nelle fognature: al via l'ispezione - Il macchinario di ultima generazione, manovrato da tecnici specializzati dell'azienda idrica, è in grado di poter scandagliare con elevata nitidezza i cunicoli più insidiosi
Dispersa a Favara, si continua a scavare: trovata la giacca di Marianna - AGRIGENTO – Il quinto giorno di ricerche si è appena concluso a Favara, ma un'altra volta senza esito.