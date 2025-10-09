Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 ottobre | la rassegna stampa

Tg24.sky.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A spiccare nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, il nuovo e decisivo sviluppo nella guerra in Medio Oriente, con la prima intesa su Gaza che prevede il rilascio degli ostaggi e il ritiro dalla Striscia da parte di Israele. Spazio poi per la crisi politica in Francia con Macron che dovrà nominare il nuovo premier entro le prossime 48 ore. Per lo sport, in primo piano, le nazionali dell'Italvolley ricevute da Mattarella e il patrimonio miliardario per Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 ottobre la rassegna stampa

© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 ottobre: la rassegna stampa

In questa notizia si parla di: prime - pagine

Le prime pagine sportive nazionali – 17 luglio

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 17 luglio

Le Prime Pagine Sportive Nazionali – 17 luglio 2025

prime pagine quotidiani oggiLe prime pagine sportive nazionali – 8 ottobre 2025 - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Scrive lazionews24.com

prime pagine quotidiani oggiRassegna stampa Cagliari: prime pagine quotidiani sportivi – 8 ottobre 2025 - Rassegna stampa Cagliari, ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani dell’8 ottobre 2025 Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi italiani: Tuttosport, Corrie ... Riporta cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Prime Pagine Quotidiani Oggi