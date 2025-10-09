Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 ottobre | la rassegna stampa
A spiccare nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, il nuovo e decisivo sviluppo nella guerra in Medio Oriente, con la prima intesa su Gaza che prevede il rilascio degli ostaggi e il ritiro dalla Striscia da parte di Israele. Spazio poi per la crisi politica in Francia con Macron che dovrà nominare il nuovo premier entro le prossime 48 ore. Per lo sport, in primo piano, le nazionali dell'Italvolley ricevute da Mattarella e il patrimonio miliardario per Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
