Le prime foto da papà di Tony Effe | l'orologio da oltre 50mila euro nasconde un omaggio a Priscilla

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È nata la piccola Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. I due lo hanno annunciato sui social condividendo alcuni dolci scatti con la piccola tra le braccia: in quanti hanno notato che il rapper ha nascosto un omaggio "di lusso" alla neonata nel suo look?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prime - tony

Ncis: il ritorno di tony e ziva come alternativa perfetta al thriller spionistico di prime

È nata la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe: le prime parole dall'ospedale

“Sei una meraviglia”. Giulia De Lellis e Tony Effe genitori, le prime foto della figlia: che nome hanno scelto

Cerca Video su questo argomento: Prime Foto Pap224 Tony